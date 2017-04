Napoli avanti, seppure di poco, nelle quote e nelle preferenze degli scommettitori di 888sport.it nello scontro in zona Champions con la Lazio. Si gioca all’Olimpico, ma il pronostico è con la squadra di Sarri, favorita a 2,45 sul tabellone 888sport.it e giocata nel 41% dei tagliandi «1X2». Lazio in forma e rilanciata dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia, ma i biancocelesti hanno davanti una serie non proprio felice con il Napoli nelle ultime gare in casa. Tre vittorie degli azzurri e due pareggi è il bilancio più recente. L’ultimo successo laziale all’Olimpico risale a cinque anni fa esatti: il 7 aprile del 2012 la Lazio vinse per 3-1. Oggi i biancocelesti sono dati a 2,75, opzione sulla quale ha investito il 36% degli scommettitori, mentre il restante 23% ha scelto il pareggio, dato a 3,45.