Si prospetta un rischio scontro tra ultras di Napoli e Roma in vista della gara con la Lazio. Come riporta Il Tempo: "Sono attesi da Napoli 200 ultras partenopei, senza contare i tanti tifosi azzurri residenti in città e dintorni. Nelle ultime ore è stato predisposto un piano sicurezza che prevede un «presidio capillare del territorio» ma «senza blindatura» sottolinea la Questura. Ci saranno controlli accurati ai caselli autostradali, le forze dell’ordine si affideranno alle telecamere della Polizia scientifica - oltre al sistema di videosorveglianza dello stadio Olimpico - per documentare eventuali illegalità. Sotto controllo anche le aree adiacenti l’impianto del Foro Italico, le vie d’accesso allo stadio e le stazioni ferroviarie".



Ci saranno 20 le pattuglie della Polizia e radiomobili dell'Arma dei Carabinieri che vigileranno le direttrici di afflusso per evitare ogni incontro tra tifoserie.