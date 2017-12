Natale in campo per la Lazio. Per la prima volta il Natale corrisponde alla vigilia di un match importante, quello contro la Fiorentina in Coppa Italia. Rifinitura per Inzaghi e i suoi, poi tutti a casa, per festeggiare in famiglia. Tre certezze, i big che hanno riposato contro il Crotone scenderanno in campo: Radu, Lulic e Leiva saranno del match. Molte le novità di formazione: Bastos e Wallace si giocano la terza maglia in difesa, Basta e Marusic sono in lizza per un posto a destra, Felipe Anderson dovrebbe giocare a supporto di Immobile, con Luis Alberto risparmiato in vista della gara contro l'Inter.