Non solo obiettivi in Italia: sul taccuino del ds Tare ci sarebbe anche il turco Calhanoglu. Il trequartista, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe lasciare il Bayern Leverkusen, la Lazio starebbe monitorando la situazione. In scadenza 2019, ad oggi il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni, molti club dalla Premier hanno già cominciato a sondare il terreno.