Nessun colpo a gennaio per la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport la Lazio si muove per portare a Roma a giugno il "Cholito" Simeone dal Genoa e Cafú del Ludogorets, ma non rafforzerà il reparto offensivo nella parentesi di mercato di gennaio. A quel punto per sostituire Keita, impegnato nella Coppa Italia, Inzaghi dovrà gioco forza dare fiducia a Luis Alberto, fino a questo momento ai margini della rosa.