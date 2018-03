Milinkovic-Savic rimane a Roma. Niente nazionale per lui: dopo essere rimasto a riposo sia a Kiev che contro il Bologna, niente Serbia per il centrocampista della Lazio. L'affaticamento muscolare ha frenato Milinkovic, che sarà costretto a rimanere a Roma. SOTITUZIONE - Sul sito ufficiale del Valencia è stato ufficializzato la convocazione di Maksimovic, in sostituzione del centrocampista biancoceleste. Sergej sfrutterà la sosta per tornare al top, con l’obiettivo di essere a disposizione di Inzaghi per la sfida al Benevento del 31 marzo.