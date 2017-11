Lazio-Nizza 1-0



Strakosha s.v.: Praticamente spettatore nel primo tempo, nella ripresa pur di parare qualcosa va a buttare in angolo un tiro ampiamento fuori di Sneijder.



Patric 6: Ancora una volta impiegato in una difesa a 3, è attento e lucido, ogni tanto prova anche a scendere, memore del suo antico ruolo di terzino.



de Vrij 6,5: Nei giorni caldi, caldissimi del suo possibile rinnovo, Stefan veste la fascia da capitano. Toglie dai piedi di Plea uno dei pochi palloni pericolosi in area, gioca con autorità, senza sbavature. Diciamo che la questione rinnovo non sembra turbarlo più di tanto.



Luiz Felipe 6,5: Tocca durissimo Sneijder ad inizio partita, intervento da stopper d’altri tempi. Per il resto normale amministrazione, nel finale toglie un pallone d’oro a Balotelli.



Marusic 6,5: Sembra uno dei più in palla, si infila spesso nella retroguardia francese, creando scompiglio.



Murgia 5,5: Nel primo tempo prova un paio di inserimenti, ha buona volontà, ma non riesce ad incidere su un match che annoia.

(Dal 59’ Lulic 6: Entra volenteroso, ha voglia di aiutare la squadra, si inserisce prima da mezzala, poi da esterno a sinistra. Duttile, ma non molto altro).



Leiva 6: Davanti alla difesa imposta con autorità, in una partita a basso ritmo non sembra nemmeno faticare.



Luis Alberto 5,5: Pochi lampi nel primo tempo, tranne una sventagliata da palati fini. Su calci piazzati si fa sempre notare, però non è il solito: poco sgargiante la sua prestazione.



Lukaku 7: L’unico in grado di regalare battiti di rara potenza e strapotere in un primo tempo un po’ sonnolento. Anche nella ripresa dà segnali di vita, in un match che non ne ha molta: Inzaghi lo toglie, un po’ a sorpresa.

(Dal 74’ Parolo 6,5: Si propone come sempre, ci prova, sembra crederci un po’. Forse è uno dei pochi, in una serata narcotica, e infatti propizia il gol partita al 91’).



Nani 6: Osservato speciale, nel primo tempo concede un paio di giocate pregevoli. Paga una partita sui binari della noia, ed esce dopo 1 ora di gioco, non troppo soddisfatto.

(Dal 59’ Milinkovic 5: Sbaglia quasi tutte le letture, una serie di tentativi senza costrutto e palloni persi che fanno sgolare Inzaghi. Doveva dare la scossa, è caduto in letargo pure lui).



Caicedo 6: Tanto movimento e poco altro nei primi 45’, nella ripresa forse ancora meno attività. Non è colpa sua: non arrivano palloni giocabili nemmeno per sbaglio. Almeno si impegna un po’.



All. Inzaghi 6,5: Nel primo tempo sembra l’unico sveglio sul terreno di gioco, in una partita dai ritmi bassi. Nella ripresa mette dentro tre titolarissimi, e ottiene il massimo senza sforzo: passaggio del turno in testa alla classifica. Sedicesimi, la Lazio sta arrivando (con due giornate di anticipo).





Nizza



Benitez s.v.: Primo tempo senza grandi brividi, ma pure la ripresa non scherza. Poco per giudicarlo, il gol nemmeno lo vede.



Souquet 6,5: Dalla sua parte Lukaku è un treno, sfonda gli argini almeno un paio di volte solo nel primo tempo. Poi nella ripresa autore di un paio di discese azzeccate, una molto pericolosa. Uno dei più vivaci del Nizza.



Dante 6:Dopo il disastro dell’andata, fare meglio era semplice. Una prestazione decorosa, stavolta, senza grandi brividi.



Le Marchand 6: In mezzo all’andata grande sofferenza, stavolta con Dante prova a fare buona guardia. Autogol sfortunato nel finale.



Jallet 5: Con Marusic è duello a base di corsa e tenacia. Spesso il serbo gli sfugge, ma limita i danni come può.



Walter 5,5: Dalla sua parte Lukaku fa paura, per questo deve stare spesso col freno a mano tirato. Una partita di fatica, a fatica.



Mendy 6: Movimento poco, qualche tentativo di intensità senza risultati, in una partita che, nei primi 45’, sembra aspettare una qualche rivelazione che non si palesa. Neppure Mendy si palesa troppo.



Sneijder 6: Primo tempo con i tacchetti di Luiz Felipe e poco altro, nella ripresa Strakosha gli regala un corner su un tiro francamente fuori di molto. Sembra un po’ fuori fase, Favre lo cambia.

(Dal 65’ Lusamba s.v.)



Koziello 6: Prova a fare legna, ad accompagnare l’azione, si fa vedere. Uno dei più vivaci, molto mobile, non ci si aspetta da lui la giocata, e infatti non la fa.

(Dall’86’ Tameze s.v.)



Lees-Melou 5: Suo il primo squillo del match, che prova a bissare nella ripresa, senza troppa convinzione. Non sembra a suo agio da esterno sinistro, esce con un’ovazione. Ma è per Balotelli.

(80’ Balotelli s.v.: Entra in mezzo agli applausi, prova subito una botta da distanza siderale. Almeno scalda i tifosi).



Plea 5,5: Una bella sgroppata iniziale, poi si perde nell’anonimato di un match piuttosto svagato. Non colpisce granché.



All. Favre 5,5: Il Nizza sembra il lontano parente di quello dello scorso anno, e lui non si capacita di come sia possibile. Lascia fuori Balotelli per 1 ora abbondante è stato coraggioso, gli spettatori non ringraziano: almeno avrebbe provato a tirare. Forse la sconfitta è eccessiva, al netto della noia totale.