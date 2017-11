Match point a disposizione per la Lazio per qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League. In caso di vittoria contro il Nizza di Balotelli e Sneijder, la squadra di Simone Inzaghi supererebbe il turno, indipendentementedal risultato dell'altra sfida del girone K tra Vitesse e Zulte Waregem.



L’unico confronto tra Lazio e Nizza in Europa è la partita di andata, terminata 3-1 per i biancocelesti. Le squadre italiane sono imbattute nelle ultime 19 sfide interne contro squadre francesi in competizioni europee: 15 vittorie e quattro pareggi. La Lazio ha vinto le prime tre partite di questa fase a gironi: i biancocelesti non c’erano mai riusciti in Europa. La Lazio ha vinto sei delle ultime sette partite casalinghe in competizioni europee, perdendo nel parziale solo nel marzo 2016 contro lo Sparta Praga.



Il Nizza ha perso sette delle ultime 10 trasferte in competizioni europee (2V, 1N). Tuttavia gli unici due successi esterni europei del Nizza sono arrivati nei cinque match più recenti: in generale per i francesi 18 sconfitte e cinque pareggi nelle 25 trasferte. Solo la Real Sociedad (sette) ha realizzato più gol del Nizza (sei) nei primi tempi in questa Europa League – sei degli otto gol della Lazio sono arrivati dopo la ripresa: solo la Dinamo Kiev ne ha fatti di più (sette).

Il Nizza ha la miglior percentuale di passaggi riusciti in questa Europa League (92%). Tuttavia il Nizza è la squadra che ha recuperato meno palloni finora in questa Europa League (143).



In questa Europa League solo Emiliano Rigoni (cinque) ha segnato più reti di Alassane Pléa (quattro) – il giocatore del Nizza ha però una percentuale realizzativa migliore (67% vs 56%).