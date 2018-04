Sarà un'estate caldissima per il calciomercato Lazio. I biancocelesti si preparano a resistere alle offerte per Milinkovic, che potrebbero essere irrinunciabili. Tare si sta già preparando ad un'estate di fuoco, sul taccuino molti nomi per rinforzare la rosa.



CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove sul mercato, sonda varie piste, tra quelle che portano all'estero e alcune italiane. In Italia piace tantissimo Cristante dell'Atalanta, come riporta il Messaggero. Tare avrebbe già avviato i contatti, vorrebbe regalare ad Inzaghi un rinforzo nel settore nevralgico del campo. In caso di partenza di Milinkovic, la Lazio non si farà trovare impreparata.