Keita sogna un clamoroso ritorno. Come riporta La Repubblica, il senegalese avrebbe in testa un piano: convincere la Lazio a cederlo alla Juventus, per poi imporsi anche in bianconero. E a sua volta riprendersi il posto che sogna da sempre, nella sua casa madre, in quel Barcellona che lo ha mollato anni fa. Anche la Juventus, nei progetti di Keita, è solo un mezzo: nel frattempo prosegue la fase di stallo della trattativa con la dirigenza bianconera, con il rischio forte di arrivare alla cessione negli ultimi giorni di mercato, e ritrovarsi così, in casa Lazio, senza alcun sostituto all'altezza.