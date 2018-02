Niente rinnovo, la Lazio chiude le porte a de Vrij, spazientita dai troppi tentennamenti. Il ds Igli Tare ha spiegato clamorosamente, nel prepartita di ieri,che "a fine stagione le strade si divideranno". La posizione della società è chiara: troppa attesa, sono cambiate le carte in tavola, stavolta la misura è colma.



PREMIER - E scatta la lista delle possibili squadre del difensore. L'Inter ha fatto un'offerta importante, vuole averlo a giugno a parametro 0, e ha messo sul tavolo un contratto principesco. In Italia tutti i quotidiani puntano sulla società nerazzurra. Ma ci sono anche pretendenti inglesi: come riporta The Sun su de Vrij avrebbe messo gli occhi il Manchester United di Mourinho e il Liverpool di Klopp. Le due big inglese non sono le sole in Europa ad aver espresso il loro gradimento: anche il Barcellona è vigile e studia la situazione.