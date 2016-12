I discorsi per il suo rinnovo di contratto non decollano e anche per Stefan de Vrij, così come per Lucas Biglia e Keita Baldè iniziano a risuonare le sirene del mercato. La Lazio fa muro, forte di un contratto in scadenza il 30 giugno 2018, ma sul giocatore, oltre a Inter e Milan si sono aggiunte, secondo Il Tempo, anche Chelsea e Bayern Monaco.