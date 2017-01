Si chiama Robert Zulj il nuovo attaccante finito nel mirino della Lazio. Classe '92 austriaco di origine croata, è in rotta con il Greuther Furth, squadra che milita in Zweite Bundesliga, per il mancato rinnovo del contratto. Se partisse Djordjevic è il candidato numero uno per rinforzare l'attacco biancoceleste secondo il Messaggero.