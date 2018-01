Il rinnovo di Stefan de Vrij continua a tenere banco in casa Lazio dove il club biancoceleste sta vivendo un altalena di sensazioni, prima negative, poi positive e ora, ancora una volta, la trattativa si è nuovamente arenata con il contratto in scadenza il 30 giugno 2018 che rischia di vedere il centrale olandese partire per una nuova destinazione a parametro zero.



PROBLEMI - Lotito e Tare si sono spesi molto in questi mesi trovando un principio di accordo di un anno con l’inserimento della clausola rescissoria a 25 milioni. In questi giorni è però arrivato il dietrofront o, meglio, lo stop da parte della SEG, l'agenzia di procura del centrale, per colpa di qualche dettaglio da sistemare.



C'E' ANCHE IL NAPOLI - Uno stallo che riaccende le speranze di Inter e Barcellona a cui si è aggiunto anche il Napoli che negli ultimi giorni ha fatto più di un pensiero su de Vrij che, però, se dovesse dire addio alla Lazio a giugno gradirebbe maggiormente un trasferimento a Milano o in Catalogna