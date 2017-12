La Lazio a gennaio lavorerà su qualche occasioni, e si muoverà sul mercato per sfoltire la rosa. Oltre alle operazioni in ballo con il Verona (si parla di due contropartite per Caceres) si lavora per trovare un sistemazione a chi ha avuto meno spazio. Obiettivo sfoltire la rosa, per ottimizzare il rendimento di chi resta e poter offrire ad Inzaghi altri profili, altre alternative. Piazza diversa, minutaggio diverso: la Lazio prova anche ad accontentare qualche giovane che, fino ad ora, non ha trovato spazio. Come riportato da ‘Il Messaggero’, Simone Palombi e Davide Di Gennaro potrebbero accasarsi alla Salernitana per i prossimi sei mesi per poi tornare alla Lazio e magari essere alternative più valide. In Campania troverebbero altri ex biancocelesti, come Rossi, Minala e Adamonis, nei prossimi giorni si avranno notizie più precise. Inzaghi sa che le gare da disputare sono tante e potrebbero servire giusti ricambi per non arrivare a fine stagione stremati. Bisognerà capire chi gode ancora della fiducia di società e mister, in un una stagione che la Lazio sta giocando ad altissime velocità, e non può sbagliare un colpo, nemmeno in uscita.