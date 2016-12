La Lazio si sta muovendo sotto traccia per il mercato di gennaio e, stando a quanto riporta As, avrebbe avviato i contatti con il Real Madrid per il prestito di Mariano, attaccante della Repubblica Dominicana. Il giocatore, classe 1993, ha giocato tre partite di Liga, condite da un gol, ed una di Champions League. I biancocelesti vorrebbero il giocatore in prestito, ma dovranno battere la concorrenza di Eintracht Francoforte e, soprattutto, Siviglia.