La vittoria contro il Verona ha allontanato gli spettri del match contro il Napoli, ora tocca di nuovo all'Europa League, con la stessa emergenza di formazione. Non recupererà nessun difensore dall’infermeria: Wallace, Bastos, Basta e de Vrij. Non ci sarà neppure il reintegrato Mauricio, che in Europa League non è in lista. Milinkovic dovrebbe tornare a disposizione, ma non dovrebbe essere rischiato. Per quanto riguarda Nani, verrà valutato in questi giorni: deve ancora recuperare, così come Felipe Anderson, che ha ricominciato a correre. Contro lo Zulte Waregem Inzaghi ricorrerà ad un folto turnover, stamattina ripresa con sessione di allenamento facoltativa. Poi sarà di nuovo tempo di formazione, Europa League, ed emergenza difesa: Radu potrebbe riposare, proprio per non rischiarlo.