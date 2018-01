Vacanze nostalgia per Pedro Neto. Meritato riposo per la rosa: Maldive, mete esotiche, riposo e selfie con sorriso. La larga vittoria contro la Spal permette ad Inzaghi e ai suoi di riposare e ricaricare le batterie in vista del ritorno sul campo di gioco. C'è chi fa scattare l'operazione nostalgia: il portoghese Pedro Neto è tornato in patria, con visita di rito ai suoi ex compagni del Braga. Puntatina al centro sportivo del Braga, poi la squadra lusitana posta l'immagine su Instagram: "Niente di meglio di ricevere la visita di Pedro Neto per cominciare la settimana alla grande nel centro sportivo dello Sporting Braga!", scrive il club. "Mi manchi", risponde malinconico il laziale. Una visita inattesa, che sa un po' di nostalgia. Fino ad ora Pedro Neto, con l'altro portoghese Bruno Jordao, è uno dei pochi oggetti misteriosi della rosa biancoceleste.