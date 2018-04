La Lazio vince, convince, ora si aspetta l'impennata dei biglietti venduti per le gare casalinghe. Le parole di Canigiani, resp. marketing biancoceleste, ai microfoni della radio ufficiale del club vanno in questa direzione: “La partita di ieri contro la Fiorentina è stata una sfida al cardiopalma. A questo punto della stagione è fondamentale e doverosa una corsa al biglietto da parte dei tifosi per sostenere la squadra domenica prossima con la Sampdoria".



LAZIO-SAMP – Per ora i numeri per la prossima gara interna non sono pazzeschi: “Non ci sono scuse, i prezzi sono bassi, il tempo sarà bello, il fischio d’inizio è in programma alle ore 15:00. Andare in Champions League potrebbe cambiare molto dal punto di vista economico: sarebbe un salto importante e per compierlo è necessario il supporto di tutti. A questa mattina il dato dei biglietti staccati ammontava a 7.500 ma oggi mi aspetto il grande salto in vista della partita di ieri sera: mi auguro ci sia un grande risultato di vendita. La spinta del pubblico fa fare ai giocatori quella corsa in più che consente loro di tenere botta contro l’avversario e fa dimenticare la fatica".