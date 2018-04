Non c'è tempo per riposare in casa Lazio, è subito ripresa, fissata in mattinata, alle 11, è subito Sampdoria. Al rientro Radu, che tornerà disponibile dal turno di squalifica. Il giudice sportivo fermerà per una giornata Murgia (espulso) e Luis Alberto (ammonito, era diffidato). Assenza pesante, quella dello spagnolo, che verrà sostituito da Felipe Anderson.



PROVE TATTICHE E FORMAZIONE - La Samp nel mirino: le prove tattiche scatteranno tra venerdì e la rifinitura di sabato. Lulic tornerà nel blocco dei titolari, mentre è da valutare Parolo: durante il riscaldamento, a Firenze, ha dato forfait, le sue condizioni saranno approfondite dallo staff medico. Soluzioni in caso di assenza: al suo posto potrebbe giocare Lulic mezzala, con Lukaku che godrebbe di conferma sull'out di sinistra. Non ci sarà Patric, ancora out per infortunio.