Che la Lazio non ami la VAR, è oramai noto. Il pres. Lotito se ne è lamentato con Nicchi anche durante le elezioni in FIGC. Non solo: Inzaghi stesso si è guadagnato l'etichetta di anti-VAR, almeno con questo protocollo. A fianco della società si schierano i tifosi della Lazio (si sta preparando addirittura una class action) e qualche voce nota del mondo dello spettacolo (sempre di marca biancoceleste).



VIP ANTI-VAR - Stavolta è il turno di Tommaso Paradiso, cantante e leader dei The Giornalisti, che al Corriere della Sera si sfoga: “Mi sento frustrato. Siamo lì, potremmo arrivare chissà dove con una squadra così bella che non l’avevamo da anni. Voglio pensare che siano solo errori, si fa un uso sbagliato del VAR: la tecnologia è come una Ferrari in mano a qualcuno che non sa guidare. C’è incompetenza nell’usare il mezzo, è come se io facessi un concerto in playback ed inserissi il disco sbagliato. Non ci volevo credere, pensavo l’avesse colpita di tutto, di testa, di nuca, di spalla ma non di gomito. Quel gol lo devi annullare anche se te ne accorgi dopo 50 minuti”.