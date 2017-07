Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, parla a Sky Sport delle mosse di mercato del club biancoceleste: "Hanno venduto un top giocatore e non hanno preso ancora nessuno che fa la differenza. Il mercato è ancora aperto e non so cosa faranno, ma c'è tempo. La politica della Lazio da anni è questa. Quando un giocatore migliora non ha la forza di tenerlo e fa questa battaglia per farlo rinnovare fino a quando il giocatore si stanca e vuole andare via. Anche con gli allenatori succede questo tra alti e bassi. E' una strategia del club che così mantiene i conti in regola. E' un modo di vedere le cose che ci sta, ma sono sicuro che non tutti i tifosi la vedono in questo modo".