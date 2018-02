Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita stravinta dalla Lazio contro lo Steaua Bucarest, che è valsa gli ottavi di finale di Europa League.



OTTAVI - "Il nostro obiettivo era superare il turno, ci teniamo ad onorare questa competizione perchè l'abbiamo conquistata sudando. In Europa abbiamo sempre fatto ottime gare, all'andata abbiamo perso ma era un risultato bugiardo. Vogliamo divertirci, vogliamo andare avanti il più possibile in Europa, è sempre bello".



SUGLI ATTACCANTI - "Sono giocatori che fanno la differenza, Felipe Anderson e Luis Alberto hanno anche fatto la fase difensiva, vanno elogiati. Quando si perde palla dobbiamo recuperarla subito, questo è il nostro mantra".



SCOSSA DOPO NAPOLI - "Dopo Napoli ci siamo guardati in faccia, quella partita ci ha dato una lezione e noi siamo stati bravi a metterla in pratica. Ci mancava il risultato, dovevamo sbloccarci e l'abbiamo fatto. Abbiamo un grande potenziale e ci toglieremo grandi soddisfazioni".