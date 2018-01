Marco Parolo, centrocampista della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo la vittoria sul campo della Spal: "Era il nostro obiettivo chiudere bene la prima parte di stagione. Siamo lì in classifica, fare cinque gol in trasferta non facile, abbiamo concesso qualcosa dietro in difesa. Ora possiamo riposarci, ritemprarci e ripartire alla grande dopo la sosta. Abbiamo tanti giocatori bravi che possono creare gol, anche in panchina c’è gente e tutti possono dare una mano. Se dovessimo riuscire a fare un grande girone di ritorno ci potremo togliere delle soddisfazioni a fine stagione. Io penso che alla fine tutto tornerà, i numeri tornano sempre. Dobbiamo pensare a noi stessi e non all’episodio che ci può penalizzare. Dobbiamo pensare alle nostre disattenzioni, migliorare e raggiungere il nostro obiettivo: le qualificazione Champions. Prima di Ciro ho fatto 4 gol io al Pescara? Saranno le maglie biancocelesti, quando incontriamo squadre che vestono questi colori segniamo tanto (ride, ndr)".