Il centrocampista della Lazio, Marco Parolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida persa 3-0 contro l'Inter: "Ci manca l'attenzione al particolare, la voglia di esserci sempre, per tutti i 90' minuti. Complimenti all'Inter, ma sappiamo quanto valiamo: non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso. Bisogna ripartire analizzando gli errori, siamo giovani e forti. Per essere ancora più forti manca poco, e quel poco dobbiamo trovarlo dentro di noi".