A Premium Sport, dopo la gara pareggiata contro la Roma, parla il centrocampista della Lazio, Marco Parolo. Queste le sue parole: "Siamo ancora in corsa Champions. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera, abbiamo giocato a viso aperto, per alcuni tratti è stata anche bella. Il nostro gruppo ha personalità e ha voglia di dare il massimo fino alla fine. Non siamo inferiori alla Roma, complimenti a tutti. Ora recuperiamo le energie, mercoledì siamo subito in campo. Purtroppo non siamo stati fortunati, come ad esempio nell'occasione di Marusic. Zona Champions? La lotta si deciderà contro l'Inter all'ultima giornata all'Olimpico.