Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul campo del Vitesse: "Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo concesso qualcosa al Vitesse, ma siamo bravi a sfruttare due o tre situazioni e a farci gol. Però, noi abbiamo giocato, creato, abbiamo fatto gol con delle belle giocate. È una squadra che ha voglia di vincere, lo ha dimostrato, ha spirito. Anche chi non aveva giocato domenica, oggi ha fatto bene, poi, chi è entrato c’ha dato una grossa mano. Dev’essere questo lo spirito e da qua dobbiamo continuare".



Una Lazio più smaliziata, che sembra essere cresciuta anche da questo punto di vista



"Si, perché andare sotto in Europa non è mai facile, però, l’abbiamo recuperata con il gioco, con la voglia, giocando sempre la palla, dimostrando che abbiamo qualità e che abbiamo messo in campo tutta la nostra voglia di vincere e si è visto".



Gol di sinistro in precario equilibrio



"Mi è piaciuto, è stato bello. Sono contento, mi sono già sbloccato. L’Europa mi porta bene, perché ho fatto tanti gol in poche partite e adesso speriamo di farlo anche in campionato. Purtroppo, non la prossima, magari mercoledì con il Napoli".