Al termine di Lazio-Napoli il centrocampista biancoceleste Marco Parolo è intervenuto a Premium Sport: "Non abbiamo approcciato bene la partita, eravamo troppo passivi con pochi uomini davanti. Stavamo subendo il loro palleggio, e per noi non va bene. Nel secondo tempo abbiamo avuto un'ottima reazione e il passivo è un po' esagerato. Fa parte del percorso di crescita: prendiamo spunti dagli errori per eliminarli e crescere in futuro. La Champions era un sogno quasi impossibile, perché avremmo dovuto vincerle tutte. Noi comunque siamo quarti e dobbiamo crescere, l'anno prossimo miglioreremo per metterli in difficoltà e giocarci il terzo posto. Con i difensori dovevamo uscire per dare mano a noi centrocampisti, ma il baricentro era basso. Dovevamo giocare più alti, per mettere pressione e costringerli all'errore. Eravamo lunghi, con troppi spazi lasciati a loro. Stiamo facendo un gran campionato, qualche alto e basso ci può stare. Nel secondo tempo li abbiamo messi in difficoltà".