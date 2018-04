Intervenuto a Lazio Style Channell, il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste, dott. Fabio Rodia, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Marco Parolo, che salterà il match con il Torino: "Come noto, Parolo ha riportato un trauma elongativo a carico dell’adduttore breve della coscia destra durante un contrasto di gioco nella gara casalinga di domenica scorsa contro la Sampdoria. Nella giornata odierna il giocatore si è sottoposto agli accertamenti strumentali necessari che hanno confermato tale diagnosi: il centrocampista ha già iniziato a svolgere le cure specifiche e la settimana prossima verrà sottoposto a nuovi accertamenti che faranno maggiore chiarezza in merito ai tempi di recupero. Abbiamo bisogno di verificare la risposta che le terapie daranno sul giocatore. Siamo al termine di una stagione che per noi è iniziata 13 agosto, Parolo è un giocatore che è sempre stato impiegato, persino in Nazionale nelle recenti amichevoli quindi un po’ di stanchezza è giustificabile. Ora si scenderà in campo con un clima meno favorevole per i recuperi. Oggi sono ripresi gli allenamenti, i due giorni di riposo concessi hanno rappresentato una terapia importante. Quando si gioca ogni due o tre giorni, anche le singole partite rappresentano allenamenti dispendiosi".