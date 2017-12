Marco, centrocampista della Lazio, ha parlato al termine della sfida di TIM Cup contro la Fiorentina ai microfoni di Rai Sport: "Teniamo alla competizione e la semifinale è importante per il gruppo e per voler vincere e crescere. Abbiamo fatto un grande primo tempo, mentre nella ripresa ci siamo difesi bassi ma loro non hanno creato tante occasioni tranne che per il tiro di Chiesa. Vogliamo giocare la finale. Inter? Seguiremo il derby e poi prepareremo al meglio la sfida all'Inter. Per crescere questa squadra ha bisogno di vincere e giocare le partite con personalità".