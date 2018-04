La Lazio si fa sentire, in maniera molto dura, nei confronti dei torti arbitrali, poi fa una parziale marcia indietro.



MARCIA INDIETRO - Nella giornata di ieri il responsabile della comunicazione biancoceleste Arturo Diaconale aveva attaccato duramente la classe arbitrale, poi il parziale dietrofront, ecco le sue parole: “Mi sono fatto interprete del malumore dei tifosi, è giusto che questo trovi una sponda. Debbo però lanciare un invito ai tifosi a ragionare sulla necessità di mantenere i nervi saldi in questo finale di stagione. Non dobbiamo noi laziali passare come quelli che si lamentano in continuazione, anche se poi i torti ci sono stati e nessuno li può nascondere, per non compiere un’azione controproducente".