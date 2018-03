A Lazio Style Channel, il difensore biancoceleste Patric ha commentato il roboante 6-2 sul Benevento: "Abbiamo una squadra offensiva, è importante difendere più organizzati, ma non so se il risultato finale è giusto perché il Benevento ha fatto una grande gara. Sono contento quando faccio gol ma lo aspetto senza ansie. Lavoro per la squadra e per la vittoria. Ora dobbiamo stare attenti a Salisburgo, giocano bene, hanno buttato fuori squadre forti. Lavoriamo giorno dopo giorno, ci porterà lontano questo spirito di questa, ci alleniamo sempre forte per arrivare lontano. Il mio ruolo? Gioco dove vuole il mister, se mi chiede di andare in porta, metto i guanti e vado ".