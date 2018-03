Il calciomercato a volte segue vie strade. Anche quello della Lazio, sopratutto quello della Lazio: stavolta il 'ds per un giorno' è l'ex Barcellona Patric, molto attivo sui social network. Che si inserisce in scivolata e prova a fare da improvvisato intermediario per l'estero del Barcellona Gerard Deulofeu.



CALCIOMERCATO - L'ex Milan è al centro di una lunga querelle di calciomercato. Tutti lo volevano, il Napoli lo cercava, mezza Europa aspettava un suo cenno, alla fine Deulofeu è rimasto a Barcellona. Il suo account Instagram è bersaglio ogni giorno di tifosi di tutta Europa, che gli scrivono di continuo: "Vieni in Inghilterra", "Vieni in Germania", "Vieni in Turchia". Tra i commenti, a sorpresa, c'è anche quello del difensore della Lazio Patric, che lo invita: "Vieni a Roma". Quasi certamente una 'boutade' tra i due, con Patric che si improvvisa, per un giorno, direttore sportivo. Ma le vie del calciomercato sono infinite...