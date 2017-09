Pedro Neto e Bruno Jordao sono stati gli ultimi colpi del mercato estivo della Lazio, arrivati insieme a Nani. Le prime convocazioni in gare ufficiali, però, sono arrivate solo recentemente ed esclusivamente per Nani e Bruno Jordao. Pedro Neto stava ancora aspettando il transfer che desse il via libera, ora è arrivato. Come riporta la rassegna di Radiosei, il giovane esterno portoghese acquistato dal Braga potrà essere inserito tra i convocati di Inzaghi già per la partita contro il Sassuolo.