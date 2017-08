Penultima seduta di ritiro in Tirolo, Inzaghi a tutta tattica. Verticalizzazioni continue, veloci, e lavoro atletico per i difensori: la Lazio che il mister ha in mente prescinde dal calciomercato, su cui comunque è parte attiva, e si muove per andare a giocare un calcio verticale, aggressivo, con immediate ripartenze. Assente ancora Felipe Anderson, ma sta rispondendo bene alle sollecitazioni dello staff medico, Hoedt ha lasciato in anticipo la seduta ma non dovrebbe presentare problemi. Domani in mattinata, alle 9, è previsto l'ultimo allenamento a Walchsee. All'allenamento era presente anche il ds Tare.