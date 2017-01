Torna in auge l'asse Lazio- Genoa. Lotito e Preziosi si sono mossi sul mercato: la dirigenza rossoblu, per sopperire alla partenza di Rincon, ha portato a Genova Cataldi, classe '94. Secondo la Gazzetta dello Sport, Cataldi al Genoa libera Perin: la Lazio avrebbe ottenuto un'opzione per giugno portiere del Genoa, appena operato al crociato, per sostituire Marchetti.