Una punta arriverà. Caicedo è in stand-by, nel frattempo l'Inter prova l'assalto a Keita. Come riporta il Tempo, l'agente del senegalese, Calenda, avrebbe rifiutato il West Ham. L'offerta dell'Inter potrebbe ingolosire la Lazio: la dirigenza nerazzurra sta pensando di inserire uno tra Eder e Jovetic per arrivare al classe '95 biancoceleste. La Lazio potrebbe essere tentata: Spalletti, dal canto suo, vorrebbe trattenere Jovetic. Tutto da decidere ancora: il mercato comincia a diventare frenetico, e la Lazio deve risolvere in fretta il nodo Keita, prima che diventi troppo tardi.