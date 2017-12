Tutti a Formello. Tutti al centro sportivo biancoceleste. È tanta l’euforia dopo la vittoria contro la Fiorentina in Coppa Italia, in casa Lazio c'è la sensazione di poter competere fino alla fine, di poter arrivare fino in fondo. La Lazio vola in semifinale, nello spogliatoio si respira ottimismo, c'è soddisfazione anche per la folta presenza di pubblico, che ha sostenuto la squadra contro Crotone e Fiorentina. Il club per festeggiare il successo ha voluto aprire per la giornata di oggi le porte di Formello ai tifosi. Allenamento a porte aperte oggi, come riporta il Messaggero: anche approfittando del periodo di festa e ferie, ci sarà sicuramente una grossa risposta di pubblico all'appello della Lazio. Prima della sfida contro l'Inter, la squadra vuole un bagno di folla con duplice obiettivo: festeggiare il passaggio del turno in Coppa Italia e ricevere tutta la carica necessaria ad una sfida fondamentale, quella contro l'Inter. Natale è passato, ma le feste no: oggi, a Formello, i tifosi regaleranno alla Lazio un altro abbraccio, un altro giorno insieme.