L'ex portiere della Lazio, Angelo Peruzzi, ora club manager dei biancocelesti, ha parlato ai microfoni di Radio Incontro Olympia del momento della squadra di Simone Inzaghi: "Sul situazione De Vrij, Tare ha già detto tutto. Non ha specificato i dettagli, ma si è capito cosa vuole fare la Lazio e cosa vogliono fare il giocatore e i suoi agenti. Da agosto, lui e Lotito hanno fatto di tutto per convincerlo almeno 30 o 40 volte. Gli aut aut sono brutti da dare. Ci sta poi che non si chiuda la trattativa. La Lazio resta e i giocatori passano. Dal mio arrivo ho cominciato a dare delle regole e se dall’altra parte ci sta gente intelligente che le segue diventa tutto più facile. Tutti quanti devono andare nella stessa direzione per far andare le cose nel modo giusto. Felipe e Nani? I mal di pancia sono normali. Per quanto riguarda Felipe è tutto risolto, mentre il portoghese ha un problema al piede che gli sta dando un po' di fastidi. Inzaghi quando vuole può utilizzarlo, i posti fissi nella squadra non ci sono. Poi sta al calciatore rispondere con delle belle prestazioni".