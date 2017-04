Il club manager della Lazio Angelo Peruzzi ha parlato a Sport Mediaset in vista del derby di domenica: "Riportati i tifosi allo stadio? E’ merito di Inzaghi e dei giocatori che hanno fatto dei buoni risultati. Dobbiamo ancora finire il campionato e vogliamo far fruttare quello che di buono abbiamo fatto perché per il momento non abbiamo vinto niente: se in Coppa Italia arriveremo secondi non conterà niente. Totti ha detto che la Roma dovrà distruggerci? A volte si usano slogan e frasi per portare gente allo stadio. Sarà una sfida molto sentita ma non si distruggerà niente. Dobbiamo fare una partita nel miglior modo possibile per cercare di vincerla perché per noi è importantissima. Differenze con i derby di Coppa Italia? Sarà una gara diversa rispetto ai derby della Coppa Italia perché lì si giocava su due gare. All’andata in campionato abbiamo perso non benissimo ma credo che ora la Roma giochi anche in maniera differente: sarà un derby diverso. Noi vogliamo mantenere la nostra posizione in classifica, loro anche e tutte e due le squadre hanno da perdere qualcosa: saranno punti molto importanti a poche giornate dalla fine. Cosa consiglio a Totti per questo finale di carriera? Non lo so e non tocca a me dirlo, saprà benissimo lui stesso cosa fare, non devo certo dargli dei consigli. Glielo auguro sicuramente. Da italiano me lo auguro e sarei contento per loro anche perché ho giocato molti anni nella Juve”