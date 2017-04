Angelo Peruzzi, team manager della Lazio, parla a sportmediaset.it della vittoria in semifinale di Coppa Italia contro la Roma: "Non era facile ma credo che abbiamo meritato nell'arco delle due partite. Nel ritorno ha influito moltissimo il risultato dell'andata, dove noi non abbiamo sbagliato nulla. Simone sta facendo un grandissimo lavoro. Stiamo ottenendo dei risultati che lo scorso luglio nessuno si sarebbe aspettato. Squadra sottovalutata mediaticamente? Lo sappiamo ma ci siamo fatti il callo. Non vogliamo parlarne, delle 5-6 squadre forti della Serie A si parla pochissimo della Lazio, ma non ne conosco i motivi. Siamo quarti ma ci sono ancora otto gare. Ora c'è il Napoli, pensiamo a restare in queste posizioni per tornare in Europa".