Cataldi pronto a lasciare il Benevento. L'esperienza in giallorosso è stata positiva solo per minutaggio, non per i risultati raggiunti. Nella prossima finestra di mercato Cataldi potrebbe lasciare l'ultima in classifica. Sulle sue tracce si muove con insistenza la Fiorentina: Pioli è un suo antico estimatore, lo vuole per rinforzare la mediana e regalare qualità alla Viola. Stando a quanto pubblicato dall'edizione odierna del QS-La Nazione, la società viola sarebbe pronta a mettere sul piatto una contropartita tecnica per convincere Lotito e Tare: si parla di Sebastián Cristoforo, centrocampista uruguayano classe '93 arrivato dal Siviglia. La Lazio potrebbe pensarci, per Cataldi potrebbe essere un altro banco di prova importante.