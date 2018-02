Per de Vrij è corsa a due. Il difensore olandese è oramai pronto a lasciare la Lazio a 0: su di lui ci sono 2 big, un'italiana e una spagnola. Il suo destino è lontano da Roma: chi saprà accontentarlo avrà il suo cartellino.



BIG ALLA FINESTRA - Mentre la Lazio sonda il calciomercato in cerca del suo sostituto, per de Vrij le strade sembrano essere due: una è quella che porta alla Milano nerazzurra, e l’altra a Barcellona. L’Inter sta svolgendo un pressing continuo per convincere de Vrij a firmare un contratto di cinque anni a quattro milioni stagionali. Dietro le quinte si muove anche il Barcellona, per questo motivo il difensore centrale non ha ancora espresso una rpeferenza. Il Chelsea stesso avrebbe effettuato un sondaggio, a fine mese dovrebbe arrivare la decisione di de Vrij.