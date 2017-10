Lorik Cana lascia il calcio. Dopo l'annuncio, di qualche settimana fa, dato in Italia, in Francia, e in Albania, arriva la conferma. Stavolta in Albania-Italia l'addio diventerà ufficiale. L'ex centrocampista della Lazio appende ufficialmente gli scarpini al chiodo: riscaldamento, le due squadre rientreranno negli spogliatoi, e nello stadio di Scutari, il Loro-Boriçi, il calcio albanese saluterà uno dei suoi giocatori più carismatici e rappresentativi. Una piccola cerimonia, molto sentita, ne celebrerà carriera e fascia da capitano. 34 anni, negli ultimi giorni il nome di Lorik Cana era tornato ad occupare le pagine dei giornali: la squadra biancoceleste aveva bisogno di un difensore, alla fine ha re-integrato Mauricio. Non sarà l'ex capitano dell'Albania a difendere di nuovo i colori biancocelesti: ora, dopo le dichiarazioni ufficiali, arriva il saluto della sua nazione. E non c'è dubbio che sarà l'intera Albania a celebrare uno dei suoi giocatori più rappresentativi.