Una Lazio a testa alta. Già, perchè, come riporta Cittaceleste.it, questa Lazio segna di testa: ben 13 gol in volo, come nessuno in Serie A. Non solo, in trasferta ben 9 reti arrivate dai duelli arei vinti, nessuno in Europa ha fatto meglio: biancocelesti meglio di Arsenal e Real Madrid, fermi a quota 7 al secondo posto. A testa alta, sicuramente i centimetri in più (specialmente quelli di Milinkovic Savic) avranno influito in questa speciale statistica, ma la Lazio si gode anche questo primato, sperando di incrementarlo.