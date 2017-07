Raggiunto dai microfoni di LaLazioSiamoNoi.it, Davide Di Gennaro si è così espresso sul suo imminente passaggio alla Lazio: "Sicuramente sono molto felice, orgoglioso e onorato di essere qui. Spero di contribuire a fare una buona stagione. Ho lavorato tanto per arrivare in questa squadra. Ringrazio presidente, direttore e mister che mi hanno dato fiducia e spero di ricambiarla. Io sono un giocatore duttile, ho giocato trequartista, ma posso fare anche la mezzala. Sarà il mister a trovare la collocazione ideale, io sono a disposizione. Sono partito molto presto da casa per essere qui, ci sarà tempo per conoscere tutti. Una volta saputo dell’interessamento della Lazio non ho ascoltato altre proposte. Anche per questo non ho rinnovato col Cagliari perché aspettavo la chiamata di un top club come è la Lazio. A prescindere dall’Europa, la proposta della Lazio era quella prioritaria e ho fatto di tutto per essere qua".