Lazio contro arbitri, il gioco si fa duro. 11 tifosi hanno portato in tribunale (di pace) la causa contro Giacomelli e Di Bello, per gli errori di Lazio-Torino. L’avvocato Cesare Di Cintio ne ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “Si tratta di una negoziazione assistita, una procedura obbligatoria per tutti i tipi di cause che prevedono, come in questo caso, un risarcimento dei danni. I tifosi lamentano un uso distorto delle norme. I legali dei sostenitori biancocelesti dovranno dimostrare la colpa grave o il dolo da parte dell’arbitro che avrebbe applicato in modo scorretto le norme. È ovvio che è qualcosa di assolutamente nuovo. Dal punto di vista giuridico questa questione è interessante ma da quello sportivo è rischiosa o quantomeno problematica, perché andrebbe a creare un precedente importante. Da qui in poi si potrebbe decidere di citare in giudizio ogni arbitro quando ci sono errori del genere. Forse questo andrebbe poi a compromettere la stessa manifestazione sportiva”.