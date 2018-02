Simone Inzaghi contro Felipe Anderson, nuovo capitolo. Dopo lo scontro verbale nell'immediato post gara contro il Genoa ("Tu con me non giochi più" del tecnico, "Te la prendi sempre con me" del brasiliano) e la rissa sfiorata, evitata solamente dall'intervento dello staff e di Lucas Leiva; dopo l'allenamento saltato dal numero 10 biancoceleste nella giornata di oggi; la Lazio ha preso una decisione per il talento ex Santos.



NIENTE NAPOLI - Come riporta Sky Sport, la Lazio ha deciso di non convocare Felipe Anderson per la sfida contro il Napoli di sabato sera. Il giocatore va quindi in punizione e, da domani, si allenerà a parte senza, però, essere considerato un fuori rosa. Nel momento più difficile da qui a inizio stagione, Simone Inzaghi e la società hanno deciso di mettere da parte il proprio numero 10.