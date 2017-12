Scenari di post-de Vrij. La Lazio, come riporta il Corriere dello Sport, tranquillizza i suoi tifosi: il difensore non partirà a gennaio. Trapela, da Formello, qualche incertezza sul rinnovo: il tempo stringe, probabilmente l'olandese partirà. Ma a giugno: Inzaghi e i suoi si giocano tanto, troppo, non possono perdere un pilastro come l'olandese. A gennaio qualcuno farà la voce grossa, ma l'ingresso in Champions vale 40 milioni, per un'offerta minore non vale la pena trattare. Anche perché nella prossima finestra di mercato sarebbe difficile arrivare ad un sostituto: il nome sul taccuino del ds Tare potrebbe essere il brasiliano Rodrigo Caio. Nel mirino della Lazio dal 2016, il suo prezzo si muove tra i 15 e i 20 milioni. Quello che è certo è che la Lazio si orienterà su un profilo di alto livello, come ha fatto con tutti i big in partenza, per non la rosa e prepararla alle sfide del prossimo anno. La parola rinnovo ancora aleggia a Formello, ma forse si stanno già affinando le strategie di mercato in vista di un addio.