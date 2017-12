La Juventus lo segue da tempo con grande interesse ma non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste di mercato per Sergej Milinkovic-Savic. Dalla Francia parlano di un PSG pronto a spendere 170 milioni per il centrocampista della Lazio, ma anche Manchester City e Barcellona sono pronte all'affondo. E la Juve? Resta in attesa, senza voglia di spese folli per lui.